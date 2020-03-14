Больше 600 дольщиков получили ключи от квартир в краснодарской многоэтажке, которая 19 лет была долгостроем

14 Март 2020 2020-03-14T17:31:07+03:00

Инвестор завершил строительство в доме на улице Карякина за 10 месяцев

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Этого момента краснодарцы ждали почи 17 лет. Жильцы одного из самых проблемных домов на улице Карякина, 5 наконец празднуют новоселье. Ключи от квартир уже на руках, первыми пускают котиков - на удачу.

- Первое разрешение на строительство жилого комплекса было выдано еще в 2001 году, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Но недостроенное здание простаивало.

Собственникам предложили создать жилищно-строительный кооператив, что позволило бы заключить договор с инвестором. В результате обязательства взяла на себя компания, вложившая в достройку дома порядка 750 миллионов рублей. Стройку закончили буквально за 10 месяцев.

- Площадь земельного участка увеличили на 0,6 гектара, - добавляют в администрации региона. - Это позволило добавить на объекте жилплощадь и тем самым обеспечить инвестиционную привлекательность.

Теперь в 16-этажном доме 11 подъездов. А рядом с многоэтажкой есть большая детская площадка, парковка, а неподалеку - три школы.

- Ключи от долгожданных квартир получили свыше 600 дольщиков, – сказал руководитель департамента по надзору в строительной сфере края Максим Карпенко. - Это, наверное, пока самый масштабный долгострой на Кубани из числа введенных в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что на Кубани решат судьбу еще 23 долгостроев. Достраивать дома будут с помощью регионального Фонда защиты прав дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU