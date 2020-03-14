2020-03-14T21:08:00+03:00
Общество

В Туапсинском районе на Шаумянском перевале ввели реверсивное движение

Ремонт планируют завершить к сентябрю
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Водителей просят быть внимательными.Водителей просят быть внимательными.
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На Шаумянском перевале в Туапсинском районе сейчас вовсю шумит техника. Здесь идет капитальный ремонт дороги. Именно это трасса является альтернативным проездом до Туапсе со стороны Краснодара, Апшеронска и Майкопа.

- На двух участках строят два железобетонных моста, длина одного - 33 метра, а ширина – около 14 метров, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Туапсинского района. - Новые сооружения позволят расширить дорогу, а значит, разгрузить движение.

Параллельно строители укрепляют две подпорные стены.

Для машин ввели реверсивное движение, организованное с помощью светофора. Поэтому водителей просят быть внимательными на этом участке дороге. - Согласно планам, работы завершатся к сентябрю, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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