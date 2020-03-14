2020-03-14T19:52:52+03:00
Спорт

У баскетболиста эстонского «Калева» после игры с «Локо» нашли коронавирус

Матч прошел два дня назад
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: ПБК Локомотив-КубаньФото: ПБК Локомотив-Кубань
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У баскетболиста эстонского «Калева» выявлен положительный результат на коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Стоит сказать, что буквально два дня назад эстонцы встречались с «красно-зелеными». 12 марта прошел последний матч до паузы, связанной с распространением коронавируса. Игра «Локомотива-Кубани» и эстонского «Калева» проходила в Таллине при пустых трибунах в связи с карантинными мерами.

- Все члены команды, сотрудники, члены команды «Локомотив-Кубань» и другие близкие знакомые были проинформированы о ситуации, - сказали в клубе. - Команда и персонал находятся в карантине в течение следующих двух недель.

О том, как вирус попал в команду, неизвестно.

- «Локо» на две недели также уйдет на карантин, анализы спортсмены еще не сдавали, - сказал «КП» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Стоит отметить, что ранее руководство Единой Лиги ВТБ временно приостановило турнир.

Ближайшие домашние матчи «Локо» должны пройти практически через месяц. 12 апреля «красно-зеленые» планируют сыграть в «Баскет-Холле» с «Астаной», а 17 апреля с «Химками».

- На данный момент проведение этих матчей под вопросом, но мы будем держать болельщиков в курсе событий, - сказали в клубе. - Продажа билетов на эти игры временно приостановлена. В случае отмены матчей дополнительно сообщим о порядке действий для болельщиков, купивших билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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