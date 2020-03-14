В Сочи водитель BMW устроил аварию с тремя пострадавшими
Авария произошла днем в субботу, 14 августа, в Адлерском районе Сочи. На Олимпийском проспекте столкнулись BMW и Lada Largus.
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем BMW не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку. Это была машина службы такси, которой управлял 39-летний водитель.
Прохожие, ставшие свидителями аварии, сообщили, что от удара обе машины отбросило на тротуар.
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
- В результате ДТП пострадали двое взрослых и трехлетний ребенок, - говорят в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
Приехавшие врачи осмотрели детей и оказали им необходимую помощь. По словам очевидцев, водитель BMW отделался синяками.
- Проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются, - добавляют автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU