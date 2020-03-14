В Сочи водитель BMW устроил аварию с тремя пострадавшими

14 Март 2020 2020-03-14T20:27:11+03:00

Снимок с места ДТП. Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Он не смог справиться с управлением [фото]

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем в субботу, 14 августа, в Адлерском районе Сочи. На Олимпийском проспекте столкнулись BMW и Lada Largus.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем BMW не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку. Это была машина службы такси, которой управлял 39-летний водитель.

Прохожие, ставшие свидителями аварии, сообщили, что от удара обе машины отбросило на тротуар.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

- В результате ДТП пострадали двое взрослых и трехлетний ребенок, - говорят в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Приехавшие врачи осмотрели детей и оказали им необходимую помощь. По словам очевидцев, водитель BMW отделался синяками.

- Проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются, - добавляют автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU