2020-03-15T16:28:31+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе в пожаре сгорели три квартиры

ЧП случилось в поселке Виноградном
Варвара ДЫМ
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Сотрудники МЧС тушат пожар в поселке Виноградном. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюСотрудники МЧС тушат пожар в поселке Виноградном. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
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Рано утром 15 марта в поселке Виноградный Темрюкского района случился пожар. Горел многоквартирный дом на улице Гагарина.

- В 5:43 утра диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в доме на улице Гагарина, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - В 5:44 к месту вызова направлены подразделения МЧС России. По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что в двухэтажном многоквартирном доме происходит горение квартиры на втором этаже, кровли и пристройки.

Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг возгорания. К половине седьмого утра пожар локализовали, а в 8:46 полностью потушили.

- В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем повреждено 3 квартиры, - пояснил Гавриляк. - Всего к ликвидации привлекались 26 человек 9 единиц техники из них от МЧС России 13 человек 4 техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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