В Туапсинском районе мужчина угнал у знакомого авто

16 Март 2020 2020-03-16T07:33:15+03:00

Но далеко уехать на машине он не смог, попал в ДТП

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В дежурную часть по Туапсинскому району обратился 45-летний приезжий из Краснодара. Он рассказал, что оставил машину около дома, а утром не обнаружил ее на месте.

Сотрудники полиции составили ориентировку на розыск автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам. Машину обнаружили на одной из улиц села Горское. Вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 65-летний знакомый заявителя.

Мужчина признался, что выпивал с приятелем алкоголь, после чего завладел ключами от его автомобиля, запустил двигатель и скрылся. По дороге он въехал в дорожное ограждение.

- На мужчину по данному факту завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU