16 Март 2020 2020-03-16T08:06:12+03:00

Синоптики прогнозируют в Сочи сильный ветер и дождь со снегом Фото: Архив "КП"

Все службы переведены на режим повышенной готовности

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16 марта на территории Сочи ожидается ухудшение погоды. По поручению главы города Алексея Копайгородского все службы переведены на режим повышенной готовности.

- В понедельник на курорте возможно усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Также прогнозируют сильный дождь, переходящий в мокрый снег и снег. На дорогах местами гололедица, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять авто под деревьями.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU