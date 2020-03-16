Синоптики прогнозируют в Сочи сильный ветер и дождь со снегом
16 марта на территории Сочи ожидается ухудшение погоды. По поручению главы города Алексея Копайгородского все службы переведены на режим повышенной готовности.
- В понедельник на курорте возможно усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Также прогнозируют сильный дождь, переходящий в мокрый снег и снег. На дорогах местами гололедица, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять авто под деревьями.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU