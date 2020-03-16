Кубанские сельхозмашиностроители представили технику на международной выставке

16 Март 2020 2020-03-16T12:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

15-я международная специализированная сельскохозяйственная выставка состоялась в Нур-Султане.

- Краснодарский край представляли семь местных сельхозмашиностроителей. Предприятия презентовали почвообрабатывающую технику, инсинераторы для утилизации отходов, металлические зернохранилища и многое другое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Экспозиция краевых производителей заняла более 100 квадратных метров. В этом году предприятия представляют свою технику сразу на двух площадках.

Во время выставки все участники регионального стенда проводили переговоры с возможными заказчиками. В итоге были достигнуты предварительные договоренности о поставках.

ИСТОЧНИК KP.RU