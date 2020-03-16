16 Март 2020 2020-03-16T09:06:22+03:00

В начале недели на Кубани ожидается дождь со снегом и усиление ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Краснодаре в понедельник без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +5…+7 градусов.

В других районах края местами выпадут осадки в виде дождя, мокрого снега, Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов, местами до +8 градусов.

На Черноморском побережье местами пройдут небольшие осадки. Ветер северный и северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +3…+8 градусов.

- 17 и 18 марта в предгорных и горных районах ожидается дождь со снегом. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду, днем во вторник местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, при прояснении -5…-9. Днем столбики термометров покажут до +2…+7 градусов, в южной половине края местами до +12, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.

На Черноморском побережье без осадков, в начале периода в Туапсинском районе местами слабый дождь. Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11.

В Краснодаре во вторник и среду будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов, а ночью - +3…+4.

ИСТОЧНИК KP.RU