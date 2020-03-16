В аэропорту Сочи приняты дополнительные меры безопасности в связи с угрозой коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T09:13:57+03:00

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В международном аэропорту Сочи усилены меры безопасности и проводятся необходимые мероприятия по профилактике распространения инфекционных заболеваний.

Проводится дополнительная дезинфекция всех помещений аэропорта, точек общепита и санузлов. Также гораздо чаще теперь дезинфекцию проводят в в пассажирских автобусах, авиатрапах и лифтах.

-На территории аэропортов в круглосуточно работают сотрудники Роспотребнадзора на транспорте. Проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов прибывающих из-за границы,- говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани курорта.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», дополнительные меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса приняты на всей территории Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU