2020-03-16T09:48:30+03:00
Происшествия

На Кубани мужчин осудят за грабеж

Они украли у местного жителя телевизор, колонки и телефон
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчин осудят за грабежНа Кубани мужчин осудят за грабежФото: Архив "КП"
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В дежурную часть по Гулькевичскому району обратился мужчина, проживающий в селе Отрадо-Кубанском. Он сообщил, что двое неизвестных проникли в его дом, напали на него, похитили телевизор, музыкальные колонки и мобильный телефон с зарядным устройством. Общая сумма ущерба составила более 42 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников. Двоих местных жителей в возрасте 19 и 27 лет задержали.

- У них по месту жительства нашли похищенное имущество, которое вернули законному владельцу. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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