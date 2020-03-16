2020-03-16T10:15:29+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчина за 200 тысяч рублей обещал устроить сына знакомого на работу

Но когда он получил деньги, перестал выходить на связь
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе мужчина за 200 тысяч рублей обещал устроить сына знакомого на работуВ Северском районе мужчина за 200 тысяч рублей обещал устроить сына знакомого на работуФото: Архив "КП"
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В полицию Северского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его знакомый за 200 тысяч рублей обещал трудоустроить сына на работу. Но взятые на себя обязательства не выполнил и перестал выходить на связь.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника. Было установлено, что деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

- На период предварительного следствия задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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