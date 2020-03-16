2020-03-16T10:24:52+03:00
Общество

ЗАГС в центре Сочи отремонтируют к началу лета

Сейчас здесь регистрируют до 30 браков в день
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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ЗАГС в центре Сочи. Фото СКУ "Агентство Инком"ЗАГС в центре Сочи. Фото СКУ "Агентство Инком"
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Здание нынешнего ЗАГСа в Центральном районе курорта построено в 1913 году. Изначально здесь был городской телеграф, но в конце 1980-х годов строение было передано отделу записи актов гражданского состояния.

Сейчас здесь проводится около 30-ти свадебных церемоний в день. Зачастую бракосочетания проводят тут не только сочинцы, но и гости курорта из России, а также иностранцы.

- То, что сочинский Дворец Бракосочетания так популярен среди иностранцев и иногородних жителей говорит о высоком профессионализме сотрудников, их гостеприимстве и ответственном отношении к делу, - отметил в ходе посещения здания ЗАГСа мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Главе Сочи и его заместителю показали площадь, расположенную рядом с учреждением.

Мэр отметил,что рядом со зданием должно быть больше зелёных зон и цветочных композиций. К началу летнего курортного сезона ремонт проведут и в зале для свадебных торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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