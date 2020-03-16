Из Геленджика увеличат количество рейсов в Санкт-Петербург

16 Март 2020 2020-03-16T10:44:48+03:00

Из аэропорта Геленджика увеличат количество рейсов в Санкт-Петербург Фото: Архив "КП"

Они будут выполняться ежедневно

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С 26 мая авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов по маршруту Санкт-Петербург – Геленджик – Санкт-Петербург. Они будут выполняться ежедневно.

Вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 08:35 прибытие на курорт - в 11:30. Обратный вылет в 12:30. Время в пути составит около трех часов.

- Все рейсы будут осуществляться на воздушных судах Airbus A319 вместимостью до 138 посадочных мест. Перелеты продлятся до конца сентября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

- Выполнение рейсов между Петербургом и Геленджиком возобновили после двухлетнего перерыва. Перелеты в Северную столицу стали самым популярным региональным направлением у пассажиров, - подчеркнул генеральный директор ООО «АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК» Иван Таранченко.

Билеты можно купить на сайте и в мобильном приложении, через контакт-центр «Аэрофлота», в пунктах собственных продаж на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU