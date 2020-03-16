2020-03-16T10:44:48+03:00
Туризм

Из Геленджика увеличат количество рейсов в Санкт-Петербург

Они будут выполняться ежедневно
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Из аэропорта Геленджика увеличат количество рейсов в Санкт-ПетербургИз аэропорта Геленджика увеличат количество рейсов в Санкт-ПетербургФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

С 26 мая авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов по маршруту Санкт-ПетербургГеленджик – Санкт-Петербург. Они будут выполняться ежедневно.

Вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 08:35 прибытие на курорт - в 11:30. Обратный вылет в 12:30. Время в пути составит около трех часов.

- Все рейсы будут осуществляться на воздушных судах Airbus A319 вместимостью до 138 посадочных мест. Перелеты продлятся до конца сентября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

- Выполнение рейсов между Петербургом и Геленджиком возобновили после двухлетнего перерыва. Перелеты в Северную столицу стали самым популярным региональным направлением у пассажиров, - подчеркнул генеральный директор ООО «АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК» Иван Таранченко.

Билеты можно купить на сайте и в мобильном приложении, через контакт-центр «Аэрофлота», в пунктах собственных продаж на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани на реконструкцию двенадцати мостов выделили около 1,3 миллиарда рублей
Гражданин Конго пытался попасть в Сочи по поддельному паспорту
Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал горожан соблюдать рекомендации по коронавирусу
В Сочи спасатели помогли местной жительнице, сломавшей ногу на прогулке в горах
В Новороссийске водитель иномарки сбил женщину с дочерью
В Новороссийске школьница погибла, упав с 6 этажа многоэтажки
В Динском районе мужчину осудят за организацию незаконного казино
Тотальный диктант 2020 в Краснодаре из-за коронавируса перенесли на осень
В Геленджике микроавтобус въехал в автобусную остановку
В школах Сочи ввели «утренний фильтр» для недопущения распространения коронавируса
Краснодарский край примет «Эстафету Победы»
В Краснодаре задержали серийного вора-домушника
Экс-заместитель мэра Анапы обвиняется в хищении муниципального имущества на 7 миллионов рублей