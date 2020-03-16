В Сочи внук задушил 80-летнюю бабушку
Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю 32-летнему местному жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ в убийстве собственной 80-летней бабушки.
Все произошло вечером 22 февраля 2020 года. Мужчина, употребив немало алкоголя, вернулся домой на улицу Лесную, в микрорайоне Бытха.
Дома у него произошел конфликт с бабушкой из-за его асоциального образа жизни и постоянного пьянства. Возникла ссора, в ходе которой обвиняемый задушил бабушку, после чего скрылся.
Через некоторое время мужчина сообщил соседке, что обнаружил тело бабушки без признаков жизни. После этого на место была вызвана полиция.
- Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза,- говорится в сообщении СУ СК по региону.
Следствие по делу продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU