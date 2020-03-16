2020-03-16T10:57:14+03:00
Общество

В Сочи внук задушил 80-летнюю бабушку

Соседям он сказал, что нашел ее уже мертвой
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю 32-летнему местному жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ в убийстве собственной 80-летней бабушки.

Все произошло вечером 22 февраля 2020 года. Мужчина, употребив немало алкоголя, вернулся домой на улицу Лесную, в микрорайоне Бытха.

Дома у него произошел конфликт с бабушкой из-за его асоциального образа жизни и постоянного пьянства. Возникла ссора, в ходе которой обвиняемый задушил бабушку, после чего скрылся.

Через некоторое время мужчина сообщил соседке, что обнаружил тело бабушки без признаков жизни. После этого на место была вызвана полиция.

- Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза,- говорится в сообщении СУ СК по региону.

Следствие по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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