Билеты на «Ласточку» из Краснодара в Анапу подешевели до 400 рублей

16 Март 2020 2020-03-16T11:53:19+03:00

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Билеты на электропоезд «Ласточка», курсирующий между Краснодаром и Анапой подешевели до 400 рублей. Как сообщают в СКЖД, такая цена будет действовать до 30 апреля. Обычная стоимость проезда на этом направлении – 556 рублей.

- Кроме того, при покупке билетов на данные поезда действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Так, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а по тарифу «Туда-обратно» – на 20%, - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Купить билеты можно на сайте или мобильном приложении РЖД, а также в кассах дальнего следования.

«Ласточка» между Краснодаром и Анапой курсирует два раза в день. Из краевого центра она отправляется в 6:06 и в 18:26, а обратно в 9:07 и в 21:42. Время в пути составляет около двух с половиной часов. Поезд останавливается на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км и Варениковская.

ИСТОЧНИК KP.RU