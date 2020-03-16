Экс-заместитель мэра Анапы обвиняется в хищении муниципального имущества на 7 миллионов рублей

16 Март 2020 2020-03-16T11:08:34+03:00

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42-летний житель Анапы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Мужчина работал заместителем главы Анапа. Он решил использовать свое служебное положение, чтобы получить участок в аренду без проведения конкурсных процедур. Земля, находившаяся в муниципальной собственности была предназначена для ведения крестьянского хозяйства . Мужчина изменил ее категорию на ИЖС. Потом он построил на участке ряд таунхаусов для продажи, а после и вовсе выкупил землю за 16,7 тысяч рублей.

Незаконно приобретенное имущество он переоформил на свою 80-летнюю бабушку. Только ей ничего об этом не сказал. В результате от его действий муниципалитету причинен ущерб на сумму более 7,4 миллионов рублей.

- Уголовное дело направлено в Анапский районный суд. Расследование было проведено СКР по Краснодарскому краю. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU