2020-03-16T11:23:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали серийного вора-домушника

Ему грозит до 6 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре задержали серийного вора-домушникаВ Краснодаре задержали серийного вора-домушникаФото: Архив "КП"
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Мужчину проживающего в доме, расположенном на улице Полевой в станице Старокорсунской ограбили. На место ЧП он вызвал полицейских.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный взломал входную дверь и проник в жилище заявителя. Он похитил телевизор, ноутбук, именные медали и перфоратор, общей стоимостью 66 тысяч рублей.

Полицейские установили авто, на котором передвигался мужчина. Машину остановили на одном из выездов из краевого центра. Задержали 28-летнего местного жителя, который признался в преступлении. Также установили его причастность еще к двум аналогичным кражам, совершенным им на улице Украинской и Северной.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи УК РФ (Кража, с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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