2020-03-16T12:05:29+03:00
Общество

Тотальный диктант 2020 в Краснодаре из-за коронавируса перенесли на осень

Под вопросом сейчас и очные курсы по русскому языку
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
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Участие в Тотальном диктанте 2020 - отличная возможность проверить свои знания по русскому языку. Праздник грамотности традиционно проходил в апреле, однако коронавирус внес свои коррективы.

- Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, но вынуждены сообщить: Тотальный диктант переносится на осень 2020 года, - сказали организаторы. - Иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.

Однако, как стало известно, подтянуть свои знания жители Краснодарского края все же смогут - организаторы сейчас решают этот вопрос.

- К сожалению, открытая лекция главного редактора портала «Грамоту.ру», филолога, члена Орфографической комиссии РАН Владимира Пахомова не состоится, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» координатор акции «Тотальный диктант» в Краснодаре Алена Чавычалова. - Но мы надеемся провести экспресс-курсы русского языка, которые позволят всем желающим освежить знания по орфографии и пунктуации.

Напомним, занятия были запланированы с 19 по 28 марта. Провести их должны преподаватели КубГУ Варвара Головко и Дарья Полуляшина.

А вот на проведение онлайн-курсов повлиять ничего не может - они, по слова организаторов, будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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