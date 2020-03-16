2020-03-16T11:36:36+03:00
Общество

Краснодарский край примет «Эстафету Победы»

Она стартует на границе Крыма и Кубани
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Международная патриотическая акция, посвященная 75-годовщине Победы в ВОВ, пройдет в регионе с 17 по 23 марта. Она стартует на границе Крыма и Кубани в районе Керченского моста.

Макет пограничного знака «А-36» передадут сотрудники ФСБ России по Республике Крым группе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Далее кубок пронесут через Ейск, Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Лазаревское, Эсто-Садок и Сочи. В каждом из этих населенных пунктов пройдут торжественные мероприятия. После символ отправится в Абхазию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего за время проведения акции пограничники преодолеют свыше 60 тысяч километров. Для этого организованы специальные эстафетные группы. В их состав вошли представители пограничных органов, ветеранских и других общественных организаций. Завершится памятный марафон 28 мая в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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