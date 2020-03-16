В школах Сочи ввели «утренний фильтр» для недопущения распространения коронавируса
В Сочи угроза распространения коронавирусной инфекции не повлияла на работу школ и детских садов.
- Мы усиливаем меры профилактики во всех образовательных учреждениях, школы и детские сады работают в штатном режиме, - сообщила «КП» - Кубань» заместитель начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ирина Лукашова.
В управлении уточнили, что день в образовательных начинается с «утреннего фильтра», во время которого детям измеряют температуру бесконтактным термометром. Всех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний (ОРВИ и грипп), администрация отправляет домой. В школах и детских садах проводятся дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Как сообщалось ранее, в Сочи из-за коронавируса введен режим повышенной готовности.
В городе создан оперативный штаб, куда вошли 18 человек, в том числе представители минздрaва, ГО и ЧС, МЧС, Роспотребнaдзора. Возглaвляет штаб первый вице-мэр Денис Юрковский.
ИСТОЧНИК KP.RU