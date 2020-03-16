2020-03-16T11:43:50+03:00
Общество

В школах Сочи ввели «утренний фильтр» для недопущения распространения коронавируса

Образовательные учреждения курорта работают в штатном режиме
Юлия БАРАНОВА
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Фото управления по образованию и науке администрации СочиФото управления по образованию и науке администрации Сочи
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В Сочи угроза распространения коронавирусной инфекции не повлияла на работу школ и детских садов.

- Мы усиливаем меры профилактики во всех образовательных учреждениях, школы и детские сады работают в штатном режиме, - сообщила «КП» - Кубань» заместитель начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ирина Лукашова.

В управлении уточнили, что день в образовательных начинается с «утреннего фильтра», во время которого детям измеряют температуру бесконтактным термометром. Всех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний (ОРВИ и грипп), администрация отправляет домой. В школах и детских садах проводятся дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как сообщалось ранее, в Сочи из-за коронавируса введен режим повышенной готовности.

В городе создан оперативный штаб, куда вошли 18 человек, в том числе представители минздрaва, ГО и ЧС, МЧС, Роспотребнaдзора. Возглaвляет штаб первый вице-мэр Денис Юрковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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