В Геленджике микроавтобус въехал в автобусную остановку

16 Март 2020 2020-03-16T11:46:59+03:00

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15 марта в 04:30 под Геленджиком произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем «Фиат Дукато», превысил скорость движения, съехал с дороги и влетел в автобусную остановку.

- В результате ДТП госпитализирован 40-летний пассажир, водитель позже сам обратился в больницу, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, 14 марта 18:00 часов в Адлерском районе Сочи на улице Кирова случилось ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Мальчик находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU