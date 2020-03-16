16 Март 2020 2020-03-16T12:06:06+03:00

В Динском районе мужчину осудят за организацию незаконного казино Фото: Архив "КП"

Для этого он приобрел 6 игровых терминалов

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В Динском районе СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).

Мужчина купил игровое оборудование, которое установил в арендованном помещении на улице Привокзальной станицы Новотитаровской. Игры проводились с использованием Интернета при помощи 6 терминалов.

- 30 октября 2019 года мужчину задержали сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Динскому району, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU