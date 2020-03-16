В Сочи спасатели помогли местной жительнице, сломавшей ногу на прогулке в горах

16 Март 2020 2020-03-16T12:31:59+03:00

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В Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) в Сочи позвонил мужчина, сообщивший, что его жена упала во время пешей прогулки по велотрассе в районе горы Ахун. В результате падения женщина сломала ногу.

Спасатели и медик ЮРПСО прибыли на место происшествия.

Они оказали пострадавшей доврачебную помощь, наложив на сломанную ногу иммобилиризирующую шину.

- Затем спасатели отряда на носилках доставили 47-летнюю туристку из горного леса и передали врачам «Скорой помощи»,- говорится в сообщении пресс-службы отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU