В Сочи спасатели помогли местной жительнице, сломавшей ногу на прогулке в горах
Пострадавшую передали врачам «Скорой помощи»
Фото ЮРПСО МЧС России
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В Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) в Сочи позвонил мужчина, сообщивший, что его жена упала во время пешей прогулки по велотрассе в районе горы Ахун. В результате падения женщина сломала ногу.
Спасатели и медик ЮРПСО прибыли на место происшествия.
Они оказали пострадавшей доврачебную помощь, наложив на сломанную ногу иммобилиризирующую шину.
- Затем спасатели отряда на носилках доставили 47-летнюю туристку из горного леса и передали врачам «Скорой помощи»,- говорится в сообщении пресс-службы отряда.
ИСТОЧНИК KP.RU