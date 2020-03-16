Гражданин Конго пытался попасть в Сочи по поддельному паспорту
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю на международном пропускном пункте «Адлер», остановлен гражданин Республики Конго. Конголезец предъявил пограничникам национальный паспорт своей страны, который сразу вызвал у проверяющих целый ряд серьезных вопросов.
Так, в ходе специальной проверки документа установлено, что несколько страниц паспорта с установочными данными заменены и вклеены заново кустарным способом.
- По данному факту, признакам преступления, классифицируемого ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов), возбуждено уголовное дело, -говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU