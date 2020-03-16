Гражданин Конго пытался попасть в Сочи по поддельному паспорту

16 Март 2020 2020-03-16T13:09:47+03:00

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю на международном пропускном пункте «Адлер», остановлен гражданин Республики Конго. Конголезец предъявил пограничникам национальный паспорт своей страны, который сразу вызвал у проверяющих целый ряд серьезных вопросов.

Так, в ходе специальной проверки документа установлено, что несколько страниц паспорта с установочными данными заменены и вклеены заново кустарным способом.

- По данному факту, признакам преступления, классифицируемого ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов), возбуждено уголовное дело, -говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU