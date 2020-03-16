На Кубани на реконструкцию двенадцати мостов выделили около 1,3 миллиарда рублей
В 2020 году на Кубани планируется реконструировать восемь мостов, три – капитально отремонтировать и еще один строить.
«Дублер» Яблоновского моста планируют завершить в 2024 году. Всего на возведение выделят 7,2 миллиардов рублей. В текущем году на строительство предусмотрено 974 миллиона рублей.
Новый мост строится вблизи от действующего двухполосного. Он станет продолжением краснодарской улицы Захарова. Длина сооружения составит 400 метров.
- Также планируют завершить капремонт трех мостов: через реки Мирнушка, Цеце и Полтавский Ерик. Общее финансирование на 2020 год составит 106,7 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Еще восемь мостов до конца года планируется реконструировать. Они проходят через ручей в Апшеронском районе, через канал Неволька в Лабинском районе, через реку Большое Псеушхо в Туапсинском районе и через один из каналов в Абинском районе. На это предусмотрено в общей сложности 296,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU