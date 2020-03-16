В центре Краснодара могут построить многоярусную парковку

16 Март 2020 2020-03-16T13:19:03+03:00

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Вопрос строительства многоуровневых парковок в историческом центре обсудили 16 марта на городской планерке.

В центральной части Краснодара по Рашпилевской и Комсомольской всегда большое скопление машин. Там есть земельный участок, который находится в собственности у физических лиц по документам и используется под парковку.

С владелицами попробуют провести переговоры. Если они пройдут удачно, то на территории возведут муниципальную парковку. Этот земельный участок находится в центральной части города, у него большая площадь. Поэтому он подходит для этого как нельзя лучше.

- Цель муниципалитета - не зарабатывать на предоставлении паркоместа, а разгрузить центр от припаркованных автомобилей, - отметил глава города Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU