В центре Краснодара могут построить многоярусную парковку
Вопрос строительства многоуровневых парковок в историческом центре обсудили 16 марта на городской планерке.
В центральной части Краснодара по Рашпилевской и Комсомольской всегда большое скопление машин. Там есть земельный участок, который находится в собственности у физических лиц по документам и используется под парковку.
С владелицами попробуют провести переговоры. Если они пройдут удачно, то на территории возведут муниципальную парковку. Этот земельный участок находится в центральной части города, у него большая площадь. Поэтому он подходит для этого как нельзя лучше.
- Цель муниципалитета - не зарабатывать на предоставлении паркоместа, а разгрузить центр от припаркованных автомобилей, - отметил глава города Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU