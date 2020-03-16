2020-03-16T13:19:03+03:00
Общество

В центре Краснодара могут построить многоярусную парковку

Это позволит разгрузить эту часть города
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Вопрос строительства многоуровневых парковок в историческом центре обсудили 16 марта на городской планерке.

В центральной части Краснодара по Рашпилевской и Комсомольской всегда большое скопление машин. Там есть земельный участок, который находится в собственности у физических лиц по документам и используется под парковку.

С владелицами попробуют провести переговоры. Если они пройдут удачно, то на территории возведут муниципальную парковку. Этот земельный участок находится в центральной части города, у него большая площадь. Поэтому он подходит для этого как нельзя лучше.

- Цель муниципалитета - не зарабатывать на предоставлении паркоместа, а разгрузить центр от припаркованных автомобилей, - отметил глава города Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минздраве Кубани рассказали о состоянии единственного больного коронавирусом
На Кубани больничные на время карантина по коронавирусу оформляют удаленно
Из-за угрозы коронавируса в Сочи отменен суперфинал конкурса «Лидеры России»
Автошкола из Краснодара оплатит проезд в общественном транспорте студентам вузов и колледжей
39-летний военный 8 марта написал в полицию на любовницу
Коронавирус не найден у 50 жителей Кубани, вызывавших скорую помощь
В Краснодаре появился первый жилой комплекс с умной экосистемой «Ростелеком Ключ»
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В. И. Ленина»
В Геленджике спасли таксу Пусечку, застрявшую под капотом авто
Случайные прохожие в Сочи вырвали девушку из рук насильника
В Анапе шизофреник ранил полицейского ножом
Общественные слушания нового генплана Краснодара начнутся в апреле
«У малышки проломлен череп». В Сочи мужчина на электросамокате сбил 4-летнюю девочку