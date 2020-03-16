2020-03-16T13:44:47+03:00
Общество

В «Сириусе» ввели дистанционное обучение для учащихся профильных классов

Для школьников будет подготовлено специальное расписание и формы проведения занятий
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы ОЦ «Сириус»Фото пресс-службы ОЦ «Сириус»
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В Сочи в образовательном центре «Сириус» вводится режим дистанционного обучения для учащихся профильных классов.

- Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ с 17 марта по 5 апреля включительно, в образовательном центре «Сириус» вводится режим дистанционного обучения, - официально предупредили учащихся и родителей.

Для сочинских школьников будет подготовлено специальное расписание и формы проведения дистанционных занятий.

Профильные классы - это совместный проект ОЦ «Сириус» и управления по образованию и науке администрации Сочи. Открыты два профиля: инженерно-математический класс на базе гимназии № 8 и лицея № 59, а так же - химико-биологический – на базе СОШ № 25.

Напомним, что в школах Сочи ввели «утренний фильтр» для недопущения распространения коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Сочи из-за коронавируса введен режим повышенной готовности. В городе создан оперативный штаб, куда вошли 18 человек, в том числе представители минздрaва, ГО и ЧС, МЧС, Роспотребнaдзора. Возглaвляет штаб первый вице-мэр Денис Юрковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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