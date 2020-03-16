16 Март 2020 2020-03-16T13:58:57+03:00

В Абинском районе приезжий из Тольятти незаконно спилил 40 деревьев Фото: Архив "КП"

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Абинские полицейские задержали 36-летнего ранее судимого приезжего из Тольятти, который незаконно спилил лесные насаждения. Его застали на месте преступления, откуда доставили в дежурную часть.

- Мужчина спилил 40 деревьев под видом предпринимательской деятельности на территории Абинского лесничества. Он уничтожил лиственные породы, в том числе дуб, берест и боярышник. Ущерб превысил 165 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU