2020-03-16T13:58:57+03:00
Происшествия

В Абинском районе приезжий из Тольятти незаконно спилил 40 деревьев

Ущерб превысил 165 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Абинском районе приезжий из Тольятти незаконно спилил 40 деревьевВ Абинском районе приезжий из Тольятти незаконно спилил 40 деревьевФото: Архив "КП"
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Абинские полицейские задержали 36-летнего ранее судимого приезжего из Тольятти, который незаконно спилил лесные насаждения. Его застали на месте преступления, откуда доставили в дежурную часть.

- Мужчина спилил 40 деревьев под видом предпринимательской деятельности на территории Абинского лесничества. Он уничтожил лиственные породы, в том числе дуб, берест и боярышник. Ущерб превысил 165 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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