Крупнейшая российская интернет-площадка будет продавать кубанские напитки

16 Март 2020 2020-03-16T14:30:13+03:00

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В Москве состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с генеральным директором компании «Wildberries» Татьяной Бакальчук. На переговорах также присутствовали лидеры винодельческой отрасли России, в том числе и Александр Кретов, управляющий акционер винной группы «Ариант».

В настоящее время винодельческая продукция края поставляется в 20 стран мира, но больше всего идет в ближнее зарубежье. На Западную Европу приходится всего 7% поставок, поэтому необходимы новые каналы для продвижения. По словам экспертов отрасли, тренды мирового рынка сегодня задает Китай. В этой стране около 80 % активных покупок совершается через Интернет. Тенденция развития электронных продаж наблюдается и в Европе.

- Учитывая, что в Западных странах активно растут онлайн продажи вина, мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы нарастить свой экспорт. Компания «Wildberries» может выступить поставщиком вина на товарные рынки Европы, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

-Мы рады начать сотрудничество с экспорта вина. На территории Евросоюза алкоголь доступен через интернет, и мы готовы предложить нашу площадку, - прокомментировала Татьяна Бакальчук.

В ходе переговоров было принято решение представить напитки Кубанских производителей на крупнейшей российской интернет-площадке «Wildberries». Эту инициативу поддержала компания «Кубань-Вино». Группа «Ариант», куда входит кубанская винодельня, активно вкладывает средства в развитие виноградников и производство саженцев. Питомник компании является одним из крупнейших в России.

- Мы как представители российского виноделия поддерживаем инициативу губернатора края и готовы активно включиться в работу. Российские вина уже зарекомендовали себя на европейских рынках как интересный, экологичный, высококачественный продукт. В нашей стране есть уникальные климатические зоны, где можно выращивать виноград и делать хорошие напитки, способные конкурировать с выдающимися мировыми брендами, - рассказал Александр Кретов, управляющий акционер группы компаний «Ариант».

Как отметили на встрече, кубанское вино для Краснодарского края – стратегический экспортный продукт. В 2019 году российские производители экспортировали за рубеж 3,19 млн литров вина на 7 млн долл. При этом доля кубанского вина – около 60%.

Напомним, ранее Корпорация развития Краснодарского края на совещании с губернатором Кубани предложила разработать совместно с виноделами ряд мер по созданию и продвижению единого экспортного бренда российского вина, к реализации которых приступят уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU