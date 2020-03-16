2020-03-16T14:40:44+03:00
Общество

В селе под Сочи организовали медосмотр местных жителей

Выезды специалистов проводятся в рамках акции «Социальный Сочи»
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Врачи в селе Галицыно. Фото МКУ "Агентство Инком"Врачи в селе Галицыно. Фото МКУ "Агентство Инком"
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В селе Галицыно Адлерского района Сочи высадился целый врачебный десант. Сюда приехали специалисты различных медицинских профилей для планового обследования жителей села. Акция «Социальный Сочи» организована мэрией курорта и городской поликлиникой №2.

Ближайшая поликлиника расположена почти в 20 километрах отсюда , и многим сельчанам , особенно пожилым, попасть на прием к врачу чрезвычайно тяжело- местные жители тратят на дорогу в один конец около часа на общественном транспорте.

В акции участвуют различные специалисты, к которым попасть в обычные дни проблематично. Связано это с записью и ожиданием приёма. Здесь пациент пришёл и может сразу сдать экспресс-анализ крови, определить уровень холестерина, глюкозы, сделать ЭКГ, пройти приём невролога, хирурга, терапевта, гинеколога. Также в этих акциях всегда участвует врач-онколог. После подобного обследования у пациента складывается подробная картина его здоровья, - рассказал «КП»-Кубань» главный врач городской поликлиники №2 Давид Моисеев.

Медосмотр прошли 46 жителей Галицыно.

Подобная практика продолжится и в других селах. В следующий раз врачи направятся в село Бестужевское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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