В селе под Сочи организовали медосмотр местных жителей

16 Март 2020 2020-03-16T14:40:44+03:00

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В селе Галицыно Адлерского района Сочи высадился целый врачебный десант. Сюда приехали специалисты различных медицинских профилей для планового обследования жителей села. Акция «Социальный Сочи» организована мэрией курорта и городской поликлиникой №2.

Ближайшая поликлиника расположена почти в 20 километрах отсюда , и многим сельчанам , особенно пожилым, попасть на прием к врачу чрезвычайно тяжело- местные жители тратят на дорогу в один конец около часа на общественном транспорте.

В акции участвуют различные специалисты, к которым попасть в обычные дни проблематично. Связано это с записью и ожиданием приёма. Здесь пациент пришёл и может сразу сдать экспресс-анализ крови, определить уровень холестерина, глюкозы, сделать ЭКГ, пройти приём невролога, хирурга, терапевта, гинеколога. Также в этих акциях всегда участвует врач-онколог. После подобного обследования у пациента складывается подробная картина его здоровья, - рассказал «КП»-Кубань» главный врач городской поликлиники №2 Давид Моисеев.

Медосмотр прошли 46 жителей Галицыно.

Подобная практика продолжится и в других селах. В следующий раз врачи направятся в село Бестужевское.

ИСТОЧНИК KP.RU