«У малышки проломлен череп». В Сочи мужчина на электросамокате сбил 4-летнюю девочку
Ребенок находится в больнице
Фото Юлии Барановой
Изменить размер текста:
Трагический инцидент произошел в Сочи на улице Конституции. 40-летний местный житель ехал на электросамокате и сбил 4-летнюю девочку.
Врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости. Прямо с улицы ребенка доставили в детскую больницу.
По словам мужчины, девочка неожиданно выбежала из-за кафе, и он не успел затормозить.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU