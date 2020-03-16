«У малышки проломлен череп». В Сочи мужчина на электросамокате сбил 4-летнюю девочку

16 Март 2020 2020-03-16T15:58:02+03:00

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Трагический инцидент произошел в Сочи на улице Конституции. 40-летний местный житель ехал на электросамокате и сбил 4-летнюю девочку.

Врачи диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости. Прямо с улицы ребенка доставили в детскую больницу.

По словам мужчины, девочка неожиданно выбежала из-за кафе, и он не успел затормозить.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU