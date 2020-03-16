2020-03-16T16:40:50+03:00
Общество

Общественные слушания нового генплана Краснодара начнутся в апреле

Документ будет доступен каждому жителю
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Новый генплан Краснодара представят на общественные слушания в апреле. Разработчики передали документ в мэрию в конце прошлого года, сейчас он проходит согласования в администрации краевого центра, после чего в обсуждении примут участие жители.

- В апреле выйдете на общественные слушания, максимально доведите содержание документа до жителей, – обратился губернатор Вениамин Кондратьев к мэру города Евгению Первышову.

В новом генплане зарезервированы участки для строительства школ, детских садов и других социальных объектов с учетом перспективного роста краевого центра. Однако часть земель находится в частных руках, поэтому мэр предлагает расширить полномочия муниципалитета и разрешить изымать такие участки. Инициативу уже направили в Госдуму.

– Все должно быть в рамках правового поля. В Краснодаре сейчас нет ни сотки свободной земли. За землю под школу платим больше, чем за саму школу. Если проблема свойственна и другим регионам, крупным городам, нас могут поддержать, – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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