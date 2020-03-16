В Анапе шизофреник ранил полицейского ножом
ЧП произошло в одном из частных домов на улице Атаманской в поселке Цибанобалка под Анапой 6 марта. Соседка 50-летнего местного жителя вызвала наряд полиции.
- Сообщила, что он бегает по улице в неадекватном состоянии, угрожает и стучит по забору, - пояснил "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах.
Тревожное сообщение женщины подтвердилось, когда правоохранители прибыли на место происшествие. Мужчина был явно не в себе. Более того, когда полицейские попытались задержать его, он ранил одного из сотрудников патрульно-постовой службы ножом.
- Удар попал в живот по касательной и ранил лейтенанта полиции, - сообщил источник "КП" - Кубань". - С колото-резанной раной его госпитализировали в хирургическое отделение горбольницы.
Позже выяснилось, что неадекватный мужчина имеет диагноз "шизофрения". Кроме того, он дважды судим по статьям "Мошенничество" и "Хранение и сбыт наркотических веществ". Сейчас против него возбуждено уголовное дело за покушение на жизнь сотрудника полиции. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU