В Анапе шизофреник ранил полицейского ножом

16 Март 2020 2020-03-16T16:50:55+03:00

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ЧП произошло в одном из частных домов на улице Атаманской в поселке Цибанобалка под Анапой 6 марта. Соседка 50-летнего местного жителя вызвала наряд полиции.

- Сообщила, что он бегает по улице в неадекватном состоянии, угрожает и стучит по забору, - пояснил "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах.

Тревожное сообщение женщины подтвердилось, когда правоохранители прибыли на место происшествие. Мужчина был явно не в себе. Более того, когда полицейские попытались задержать его, он ранил одного из сотрудников патрульно-постовой службы ножом.

- Удар попал в живот по касательной и ранил лейтенанта полиции, - сообщил источник "КП" - Кубань". - С колото-резанной раной его госпитализировали в хирургическое отделение горбольницы.

Позже выяснилось, что неадекватный мужчина имеет диагноз "шизофрения". Кроме того, он дважды судим по статьям "Мошенничество" и "Хранение и сбыт наркотических веществ". Сейчас против него возбуждено уголовное дело за покушение на жизнь сотрудника полиции. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU