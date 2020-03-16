Случайные прохожие в Сочи вырвали девушку из рук насильника

16 Март 2020 2020-03-16T16:56:33+03:00

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В отдел полиции в поселке Лоо Лазаревского района Сочи обратилась местная жительница, сообщившая , что на ее 24-летнюю дочь прямо в центре поселка напал неизвестный мужчина.

Вел нападавший себя крайне агрессивно и неадекватно, ударил девушку и затащил ее в подъезд находящегося рядом жилого дома на улице Декабристов.

Скорее всего, для девушки все закончилось бы весьма печально, если бы не случайные прохожие, которые вступились за нее и сумели отбить из рук нападавшего.

В результате девушка не пострадала,если не считать сильного испуга.

- По факту произошедшего проводится проверка,- сообщили «КП»-Кубань» в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU