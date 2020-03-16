2020-03-16T16:56:50+03:00
Общество

В Геленджике спасли таксу Пусечку, застрявшую под капотом авто

Собака попала под машину, пытаясь догнать кошку
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Кубань-СПАСФото: Кубань-СПАС
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К спасателям Геленджика обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее такса по кличке Пусечка застряла под машиной, когда пыталась догнать кошку.

Животное оказалось между двигателем и рулевой рейку, самостоятельно хозяйка и владелец авто не смогли помочь таксе. Когда машину подняли домкратом, Пусечку зажало еще сильнее. На помощь ей пришли спасатели.

Собаку зажало между рулевой рейкой и двигателем Фото: Кубань-СПАС

Собаку зажало между рулевой рейкой и двигателем Фото: Кубань-СПАС

- Спасатели первым делом убрали домкрат и опустили машину – собака пошевелилась, дав понять, что она дышит. Затем при помощи трех домкратов и слесарного инструмента животное извлекли из-под капота. Таксу передали хозяйке, которая не могла сдержать радостных эмоций. Ветеринарная помощь собаке не понадобилась, - сообщают в пресс-службе отряда «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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