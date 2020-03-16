39-летний военный 8 марта написал в полицию на любовницу

16 Март 2020 2020-03-16T17:23:41+03:00

День для подачи заявления в полицию он выбрал явно неподходящий

Он обвинил жительницу Кубани в шантаже на 40 тысяч рублей [фото]

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Отчаяние сподвигло 39-летнего мужчину, офицера одной из военных частей Краснодарского края, обратиться с заявлением в полицию на бывшую любовницу. Прежде чем окончить длительный и бесперспективный роман, молодая красавица решила пойти ва-банк и потребовала, по словам обиженного мужчины, 40 тысяч рублей за молчание.

- Она пригрозила рассказать моей жене обо всем, что у нас с ней было, если я не заплачу ей денег, - эмоционально пояснял горе-любовник правоохранителям в отделении. - Прошу привлечь ее по всей строгости закона.

Молодой женщине грозит уголовное преследование

День для разборок внутри любовного треугольника он выбрал крайне неподходящий - Международный женский день 8 марта. Но, очевидно, это было частью его плана мести.

Надо сказать, сейчас женщине совсем не до шуток. Ей грозит уголовное преследование по статье "Мошенничество". Правоохранители проводят проверку по фактам, указанным в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU