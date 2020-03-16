2020-03-16T17:19:27+03:00
Общество

В Краснодаре появился первый жилой комплекс с умной экосистемой «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком» подключил первый в Краснодаре жилой комплекс к экосистеме цифровых решений «Ростелеком Ключ»
Иван Егоров
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Фото: Пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг».Фото: Пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг».
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Она представляет собой единую платформу сервисов, объединяющую умный домофон, комплексное видеонаблюдение, беспроводной интернет во дворе дома. Теперь жители ЖК «Гарантия на Восточно-Кругликовской» смогут контролировать все происходящее на придомовой территории, дистанционно управлять открытием и закрытием подъездных дверей и пользоваться Wi-Fi во дворе.

- Главное удобство этой системы в том, что все сервисы буквально у вас на ладони. У них единый интерфейс, они собраны в личном кабинете, куда легко и удобно заходить через мобильное приложение. Таким образом, всеми устройствами можно управлять через телефон, который всегда с собой. Это не только экономит время, но и придает уверенность, что даже в ваше отсутствие дома все будет в порядке, – подчеркнул Сергей Поляков, директор краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Интеллектуальный контроль доступа в подъезд обеспечивает умный домофон, который транслирует изображение со встроенной камеры на экран смартфона или планшета владельца жилья и позволяет управлять входной дверью удаленно, за пределами дома и даже города. В случае прихода гостей, курьеров или других посетителей в системе предусмотрена возможность генерации временных кодов сроком на 24 часа. Архив записей с камеры домофона сохраняется в личном кабинете, поэтому жильцы всегда смогут проверить, кто и в какое время заходил в подъезд.

Дистанционный контроль за подъездами, детскими и спортивными площадками, автостоянкой ведет комплексное видеонаблюдение, которое через мобильное приложение позволяет смотреть трансляцию с камер из любой точки мира. Придомовой Wi-Fi обеспечивает бесшовное покрытие всей прилегающей к дому территории. Таким образом, даже покидая квартиру, жильцы по-прежнему будут иметь доступ в интернет.

- Сегодня ситуация на рынке жилой недвижимости меняется: при покупке квартиры на первый план выходит не только место расположения дома и планировка, важны также комфорт и безопасность. Возможность удаленно контролировать все происходящее в доме и на прилегающей к нему территории, которую обеспечивает экосистема цифровых сервисов «Ростелеком Ключ», превратила наш жилой комплекс в дом будущего, – отметила Жанна Белянкина, руководитель отдела партнерских продаж СК «Гарантия».

В будущем в цифровой экосистеме жилого комплекса заработает еще одно решение – умный шлагбаум. Им также можно управлять через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Сервис будет использовать систему распознавания номеров или специальных цифровых меток и благодаря этому автоматически открывать шлагбаум для въезда и выезда автомобилей, находящихся в базе данных. Дополнительным удобством станет трансляция изображения с камеры шлагбаума.

«Ростелеком» также намерен дополнить сервис возможностью дистанционного сбора показаний счетчиков. Система будет автоматически считывать данные с приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла и общедомовых устройств и передавать их в управляющую компанию. Кроме того, будет предусмотрена возможность контроля расхода ресурсов в онлайн-режиме.

Узнать более подробную информацию о сервисах «Ростелекома» и других цифровых решениях можно на сайте «Ростелекома» и по телефонам 8 800 200 3000 (для бизнеса) и 8 800 100 0 800 (для населения).

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