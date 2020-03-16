Коронавирус не найден у 50 жителей Кубани, вызывавших скорую помощь

16 Март 2020 2020-03-16T18:09:09+03:00

Ни один подобный случай не подтвердился

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С 26 января более 50 жителей Краснодарского края, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, вызывали на дом скорую помощь.

К таким гражданам отправляется машина с медиками в спецодежде. Нередко они попадают на видео, которое снимают очевидцы и публикуют в соцсетях. На самом деле же фельдшеры действуют по разработанному алгоритму.

- Медики соблюдают все меры предосторожности и выезжают на вызовы в костюмах биологической защиты, чтобы не допустить распространения вируса, если случай подтвердится, - отмечают в администрации Краснодарского края.

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После этого у пациентов берут анализ и изолируют в специальные боксы. На сегодняшний день ни один подобный случай не подтвердился.

– С 26 января в службы скорой помощи по краю поступило более 50 подобных вызовов. На сегодняшний день ни по одному случаю диагноз коронавирусная инфекция не подтвердился, – сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Краснодара, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Краснодарского края Николай Босак.

По данным на 16 марта, в Краснодарском крае только один пациент имеет подтвержденный диагноз коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU