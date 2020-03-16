Автошкола из Краснодара оплатит проезд в общественном транспорте студентам вузов и колледжей

16 Март 2020 2020-03-16T17:30:30+03:00

Правда, только тем, кто учится у них вождению

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В одной из автошкол Краснодара обеспечат бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов, обучающихся для получения водительского удостоверения.

- Цель этой акции - поддержать краснодарских студентов, - рассказал руководитель сети автошкол Игорь Еременко. - Именно в студенческие годы лучше всего обучаться, больше свободного времени и лучше усваивается материал, отсутствует чувство страха и боязнь дороги. С возрастом обучение на права многие откладывают в дальний ящик. Мы решили помочь студентам быстрее определиться и сэкономить.

Поэтому автошкола решила подарить своим студентам транспортную карту, на которой лежит сумма, достаточная для того, чтобы на протяжении всего времени обучения добираться на теоретические лекции и на автодром.

ИСТОЧНИК KP.RU