2020-03-16T17:30:30+03:00
Общество

Автошкола из Краснодара оплатит проезд в общественном транспорте студентам вузов и колледжей

Правда, только тем, кто учится у них вождению
Варвара ДЫМ
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Студентам, которые учатся на права, на месяц предоставят транспортную картуСтудентам, которые учатся на права, на месяц предоставят транспортную картуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одной из автошкол Краснодара обеспечат бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов, обучающихся для получения водительского удостоверения.

- Цель этой акции - поддержать краснодарских студентов, - рассказал руководитель сети автошкол Игорь Еременко. - Именно в студенческие годы лучше всего обучаться, больше свободного времени и лучше усваивается материал, отсутствует чувство страха и боязнь дороги. С возрастом обучение на права многие откладывают в дальний ящик. Мы решили помочь студентам быстрее определиться и сэкономить.

Поэтому автошкола решила подарить своим студентам транспортную карту, на которой лежит сумма, достаточная для того, чтобы на протяжении всего времени обучения добираться на теоретические лекции и на автодром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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