Автошкола из Краснодара оплатит проезд в общественном транспорте студентам вузов и колледжей
В одной из автошкол Краснодара обеспечат бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов, обучающихся для получения водительского удостоверения.
- Цель этой акции - поддержать краснодарских студентов, - рассказал руководитель сети автошкол Игорь Еременко. - Именно в студенческие годы лучше всего обучаться, больше свободного времени и лучше усваивается материал, отсутствует чувство страха и боязнь дороги. С возрастом обучение на права многие откладывают в дальний ящик. Мы решили помочь студентам быстрее определиться и сэкономить.
Поэтому автошкола решила подарить своим студентам транспортную карту, на которой лежит сумма, достаточная для того, чтобы на протяжении всего времени обучения добираться на теоретические лекции и на автодром.
ИСТОЧНИК KP.RU