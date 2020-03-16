2020-03-16T18:08:43+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса в Сочи отменен суперфинал конкурса «Лидеры России»

Новые сроки проведения мероприятия пока не обозначены
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото НКО "Россия-страна возможностей"Фото НКО "Россия-страна возможностей"
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В связи с угрозой распространения коронавируса в Сочи отменен запланированный на конец марта суперфинал масштабного профессионального конкурса «Лидеры России».

- Суперфинал конкурса, запланированный на 27-31 марта в Сочи, переносится до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении организатора мероприятия -НКО «Россия-страна возможностей».

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , согласно решению краевых властей, с 15 марта по 1 мая в регионе устанавливается режим повышенной готовности. Запрет распространяется на проведение культурных, спортивных и других мероприятий между образовательными организациями с участием студентов, а также на спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия с участием свыше 1000 человек.

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Конкурс «Лидеры России» организуется по поручению президента. Его цели – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих навыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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