2020-03-16T18:09:32+03:00
Общество

«Россети Кубань» подключила к электросетям 800 новых абонентов на юго-западе края

С начала 2020 года Юго-Западный филиал «Россети Кубань» присоединил к электросетям компании более 800 новых абонентов
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Общая мощность подключенных объектов составила 12 МВт.

Всего от потребителей юго-западного энергорайона поступило более 1200 заявок на технологическое присоединение. Из них 1129 заявок – от потребителей льготной категории, мощность энергопринимающих устройств которых не более 15 кВт. От малого и среднего бизнеса поступило более 30 заявок.

Для удобства потребителей в зоне ответственности Юго-Западных электросетей действуют центры и пункты по работе с потребителями. Подразделения функционируют по принципу «единого окна». Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, подать обращение, а также оставить письменное заявление о получении дополнительных электросетевых услуг.

Кроме того, центры обслуживания потребителей оказывают для юридических и физических лиц целый спектр дополнительных услуг: по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения, выполнение строительно-монтажных работ, технический надзор за производством строительно-монтажных работ, экспертиза и согласование проектной документации, предоставление допуска сторонним организациям для производства работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства, прочие консультационные и организационно-технические услуги.

«Россети Кубань» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на сайте www.kubanenergo.ru. В разделе «Потребителям/Система обслуживания потребителей» можно оставить заявку на оказание услуг, а также направить обращение через интернет-приемную. В разделе «Вопрос-ответ» потребители могут получить любую необходимую им информацию. Воспользоваться онлайн-сервисом можно и через порталы электросетевых услуг компании «Россети» – «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф».

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км.

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