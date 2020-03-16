2020-03-16T18:37:01+03:00
Общество

В переработку отходов на Кубани инвестируют более 8 млрд рублей

Сейчас перерабатывается только 10% от общего объема мусора
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани рассчитывают на инвестиции в строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов с сортировочными линиями, а также реконструкцию уже существующих полигонов в Белореченске, Краснодаре, Новороссийске и Тимашевске. Объем вложений оценивают более чем в восемь миллиардов рублей.

- Ежегодно на Кубани производится 2,5 млн. тонн мусора. При этом, как отметили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, перерабатывается меньше 10%. Остальной мусор захоранивается, зачастую на нелицензированных свалках, - сообщают о текущем положении дел в министерстве ТЭК и ЖКХ.

Однако ситуацию призвана изменить «мусорная реформа», реализация которой началась с начала 2020 года по всей территории региона.

– Она подразумевает формирование новой коммунальной инфраструктуры, где акцент будет сделан именно на переработку мусора. Строить мусороперерабатывающие комплексы на Кубани планируется, в том числе за счет частных инвестиций, – подчеркнули в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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