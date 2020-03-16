В Елизаветинском лесничестве произошел пожар на площади 1,2 гектара

16 Март 2020 2020-03-16T18:47:37+03:00

На борьбу с огнем у спасателей ушло четыре часа

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Очередной крупный природный пожар произошел под Краснодаром днем 16 марта. О пожаре в Елизаветинском лесничестве сообщили в 12:32.

- По прибытии к месту первого подразделения установлено, что произошло загорание сухой растительности на открытой территории земель лесного фонда. В 15:30 пожар был локализован на площади 1,2 гектара, в 16:25 полностью потушен, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В течение четырех часов с огнем боролись 16 человек при помощи четырех единиц техники. Специалисты отмечают, что на Кубани с начала года резко увеличилось количество пожаров и во всех случаях их причиной стали люди.

- Палы сухой травы, растительности на территории Российской Федерации запрещены! Допускается использование открытого огня для сжигания сухой травы и порубочных остатков исключительно с четким соблюдением требований правил противопожарного режима, а если в муниципалитете введен особый противовопожарный режим – использование открытого огня запрещено, - напоминают в экстренном ведомстве

ИСТОЧНИК KP.RU