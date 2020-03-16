На Кубани не будут проводить «Библионочь-2020»

16 Март 2020 2020-03-16T19:10:43+03:00

Кроме того, перенесены все краевые конкурсы, выставки и концерты для учащихся и студентов

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Под запрет на проведение массовых мероприятий на Кубани из-за угрозы распространения коронавируса попала всероссийская акция «Библионочь-2020», которая была запланирована на 25 апреля. Кроме того, в Кубанькино отменены все сеансы для детей.

- В соответствии с постановлением губернатора все краевые конкурсы, выставки и концерты для учащихся и студентов будут перенесены. Запрет действует на проведение мероприятий с участием более 1000 человек. Эта мера будет действовать до 1 мая, - напоминают в пресс-службе администрации региона.

Перенесены на осень все мероприятия Детской библиотеки имени братьев Игнатовых, позже пройдет фестиваль хоров «Не стареют душой ветераны» и другие мероприятия. Кроме того, отменены представления в Краснодарском цирке и 16 мероприятий акции «Цирк на колесах» в разных муниципалитетах.

– Учреждения культуры будут работать в штатном режиме в условиях усиленного контроля за санитарно-профилактическими мерами. Торжественных мероприятий по случаю открытия выставок, фестивалей, премьер проводиться не будет. Билеты будут продаваться только в допустимом количестве, – отметили в минкультуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU