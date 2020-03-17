2020-03-17T08:28:37+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл велосипед и продал его случайному прохожему

Злоумышленника задержали по месту жительства
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина украл велосипед и продал его случайному прохожемуВ Краснодаре мужчина украл велосипед и продал его случайному прохожемуФото: Архив "КП"
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У жительницы многоэтажки, расположенной на улице Сормовской в Краснодаре, украли велосипед. Она оставила транспорт в тамбуре подъезда на пятнадцатом этаже, а потом обнаружила его пропажу.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. Ранее судимого за незаконное хранение наркотиков 38-летнего местного жителя задержали по месту жительства. Он рассказал, что велосипед продал случайному прохожему за 2 тысячи рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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