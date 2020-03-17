В Калининском районе врач-терапевт комиссии незаконно выдала гражданам медицинские заключения

17 Март 2020 2020-03-17T09:25:42+03:00

Они не проходили обследований у специалистов больницы

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51-летняя врач-терапевт комиссии, осуществляющей обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители, подготовила и выдала нескольким лицам медицинские заключения без проведения обследований. Сумма присвоенных злоумышленницей средств составила около 185 тысяч рублей.

За превышение должностных полномочий на женщину завели уголовное дело. На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до четырех лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU