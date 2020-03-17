В мэрии Сочи решают вопрос с обеспечением горожан медицинскими масками
На заседании оперативного штаба в администрации мэр Сочи поручил управлению социальной политики администрации обратиться в Росздравнадзор из-за отсутствия простейших средств медицинской защиты и дезинфекции, а также решить проблемные вопросы с поставщиками такой продукции.
Кроме того, глава курорта не исключил возможность производства медицинских масок на территории самого курорта.
Медицинская маска сейчас даже у производителя стоит не меньше 19-ти рублей. При этом изготовители ставят невыполнимые для аптек условия – объём разовой отгрузки должен быть не менее 100 тысяч штук, при этом аптека проводит 100-процентную предоплату и только спустя 6-7 дней получит товар.
При поступлении от поставщиков в оптовую торговлю стоимость одной маски составляет 25-30 рублей за штуку. Еще несколько недель назад за такую цену можно было приобрести целую упаковку масок в розницу.
- Ситуацию с отсутствием индивидуальных средств защиты в аптечной сети города – медицинских масок и антисептических и дезинфицирующих средств – необходимо решить. Это недопустимо, - отметил Алексей Копайгородский.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , в Сочи действует режим повышенной готовности, полностью запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные, культурные и иные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU