В мэрии Сочи решают вопрос с обеспечением горожан медицинскими масками

17 Март 2020 2020-03-17T10:14:49+03:00

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На заседании оперативного штаба в администрации мэр Сочи поручил управлению социальной политики администрации обратиться в Росздравнадзор из-за отсутствия простейших средств медицинской защиты и дезинфекции, а также решить проблемные вопросы с поставщиками такой продукции.

Кроме того, глава курорта не исключил возможность производства медицинских масок на территории самого курорта.

Медицинская маска сейчас даже у производителя стоит не меньше 19-ти рублей. При этом изготовители ставят невыполнимые для аптек условия – объём разовой отгрузки должен быть не менее 100 тысяч штук, при этом аптека проводит 100-процентную предоплату и только спустя 6-7 дней получит товар.

При поступлении от поставщиков в оптовую торговлю стоимость одной маски составляет 25-30 рублей за штуку. Еще несколько недель назад за такую цену можно было приобрести целую упаковку масок в розницу.

- Ситуацию с отсутствием индивидуальных средств защиты в аптечной сети города – медицинских масок и антисептических и дезинфицирующих средств – необходимо решить. Это недопустимо, - отметил Алексей Копайгородский.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , в Сочи действует режим повышенной готовности, полностью запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные, культурные и иные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU