В Краснодаре вместе с ремонтом Красных Партизан благоустроят пешеходные зоны

17 Март 2020 2020-03-17T09:40:43+03:00

В этом году рассчитывают привести в порядок и улицу имени Академика Трубилина

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В Краснодаре по четной стороне улицы, которая идет вдоль Ботанического сада Косенко, детской инфекционной больницы полностью обустроят протяженную пешеходную зону.

- Одновременно с ремонтом Красных Партизан идут работы по Лукьяненко и Алма-Атинской. В этом году рассчитывают привести в порядок и улицу Академика Трубилина. Везде обустроят комфортные пешеходные зоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как рассказал заместитель главы города Артем Доронин, ремонт участка Красных Партизан протяженностью 1,36 километр стартовал две недели назад. Он включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года.

Рабочие уже меняют бордюры, разбирают старое покрытие тротуаров, укладывают выравнивающий слой. На проезжей части идет фрезерование. Основные работы идут по ночам.

Также в самом Ботаническом саду из 50-ти неработающих фонарей заменили уже 20. Еще столько же поменяют в ближайшие две недели, а 10 оставшихся - в начале апреля.

Параллельно в рамках благоустройства въездного маршрута в Краснодар идет ремонт Лукьяненко - от Красных Партизан до Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU