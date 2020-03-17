В Сочи двухлетний малыш выпил бензин во время прогулки
У ребенка отравление
Фото КП
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Инцидент произошел в поселке Вардане, Лазаревского района Сочи. 2-летний мальчик гулял с мамой на улице.
В какой-то момент женщина отвлеклась. Ребенок нашел бутылку с бензином и выпил его. Мальчик был доставлен в больницу с отравлением.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU